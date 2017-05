Par Ruben VANYPER | Ecrit pour TF1 |

"Tu as fait l’égoïste", a déclaré Kelly au lendemain du confort "sublime" dont a profité l’aventurier belge. La veille, le jeune homme a joué un coup de bluff pour remporter l’épreuve de la dégustation. Heureux à l’idée de passer une nuit idyllique avec Claire, le jeune homme a vite changé de tête une fois de retour sur l’île. Clémentine est l’une des premières à avoir montré son agacement face au comportement de Sandro. Et elle est loin d’être la seule. Car pendant que le jeune homme mangeait un repas copieux à quelques kilomètres de l’île, les autres aventuriers ont pu recevoir une lettre de leur proche. Seulement, ils ne pouvaient en ramener que 8, sur les dix aventuriers restants. Ils ont donc préféré favoriser les courriers des aventuriers présents sur l'île qui ne profitaient pas déjà d'un confort. Une décision que le belge ne difgère pas.

Mais qu’importe ! Pour les autres Robinsons, le mal est fait. En se comportant comme un « égoïste » d’après les dires des aventuriers, Sandro a signé la fin de son aventure. Une fois revenus de l’épreuve d’immunité remportée par Vincent, qui fait son grand retour après le départ de Manuella, filles comme garçons ont monté une stratégie pour éliminer Sandro. Leur tactique ? Évoquer Marjorie pour brouiller les pistes. Et ça a fonctionné. Toute la journée, les naufragés n’ont eu de cesse de parler élimination. Mais, lors du conseil, tout ne s’est pas passé comme prévu. Sandro a été éliminé par la majorité des aventuriers. Et Clémentine n’a d’ailleurs pas hésité à le lui faire savoir. "Tout ton tralala et ton coup de bluff m’a énormément fait du mal, et je n’aime pas les tricheurs", lui a-t-elle fait savoir. Malgré ces reproches, Sandro a accepté son élimination. "J’accepte le vote de ce soir et la sanction", a-t-il conclu avant de distribuer son vote noir à Marjorie.