Sandro, Manuella, Bastien : ils rêvent des poteaux à Marseille !

Ils n’ont pas eu la chance d’accéder à la mythique épreuve des poteaux, alors les ex-Rouges l’ont recréée à leur sauce.

Compagnons d’aventure au Cambodge, Sandro, Bastien, Mathilde, Manuella et Corentin ont noué des liens d’amitié qui ont perduré après l’émission. Les cinq aventuriers passent ainsi actuellement leurs vacances ensemble à Marseille, la ville de Bastien. Si Mathilde est celle qui est allée le plus loin dans l’aventure en n’étant éliminée qu’au moment de l’épreuve d’orientation, les ex-Rouges Bastien, Sandro et Manuella auraient pour leur part bien aimé se retrouver sur les mythiques poteaux de Koh-Lanta, à l’instar de Frédéric, Clémentine et Vincent (voir la vidéo juste au-dessus).

Magie des vacances, les trois Bokor ont eu l’occasion de se faire plaisir sur le Vieux-Port de Marseille, comme l’a prouvé Sandro sur les réseaux sociaux. «Quand tu es dans une ville de rêve… bah tu rêves… Les Bokor sur les poteaux du vieux port de Marseille…» a écrit le vendeur automobile belge en légende d’un cliché où il prend la pose avec Bastien et Manuella, en équilibre sur des petits poteaux en bordure de la chaussée. Le tout sur fond d’un coucher de soleil qui n’a rien à envier à ceux du Cambodge.

Tous les trois très proches au sein de la tribu rouge, Bastien, Manuella et Sandro avaient connu des fortunes diverses dans Koh-Lanta. Les deux premiers ont été contraints à l’abandon sur décision médicale. Quant à Sandro, il avait fini par payer ses nombreuses stratégies et ses bluffs répétés.