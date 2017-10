Par Katia Rimbert | Ecrit pour TF1 |

Dans le sixième épisode de Koh-Lanta : Fidji, André a redoublé d’efforts dans l’épreuve d’immunité. Tant et si bien que le rugbyman de l’équipe Rouge a été ovationné par ses coéquipiers.

André s’est dépassé dans la dernière épreuve d’immunité de Koh-Lanta. Le jeu consistait à transporter une marmite sur la plage en relais, avec 11 sacs de 5 kilos, chacun sur les épaules, soit pas moins de 55 kilos sur le dos. Après avoir vu son équipe perdre l’épreuve de confort et dit adieu aux deux côtes de bœufs promises à l’équipe victorieuse, le rugbyman était plus motivé que jamais. Il s’est donc surpassé sur le parcours après que Romain (coach sportif et pompier de métier) ait permis à sa tribu de distancer les Coravu. C’est lui qui a offert la victoire à son camp en terminant le relais, sous une véritable ovation de la part de ses coéquipiers.

Mais au-delà de ce défi personnel, il était bien décidé à conjurer le mauvais sort. En effet, les Rouges n’avait remporté que deux fois la victoire et ce seulement lors des trois premiers jours de l’aventure. Depuis que les équipes ont été reconstituées, les Rouges enchaînent les défaites. Mais grâce à André et Tugdual, ils ont (enfin) asséné une défaite à leurs adversaires. Ça méritait bien des remerciements ! Mieux coordonnés que les Jaunes, les Rouges ont donc réussi à échapper au conseil. C’est Caroline qui a finalement été éliminée, après que Fabian ait rompu le pacte des Anciens.

André a tout de même payé le prix de ses efforts, tout comme Romain. Le lendemain de l’épreuve, les deux aventuriers étaient exténués. Le premier souffrait de violents maux de tête tandis que le second avait mal à la gorge. Cela a d’ailleurs bien faire rire les filles – Sandrine, Marguerite et Mélanie – qui se sont moquées (gentiment) du manque d’endurance des garçons !

