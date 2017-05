Par Lea OUZAN | Ecrit pour TF1 |

Alors que Sébastien a remporté l’épreuve de confort, il souhaite en faire profiter Frédéric qui est arrivé second à l’épreuve. Pendant ce confort, ils vont pouvoir prendre soin d’eux grâce à des plaisirs simples : une bonne douche et un petit-déjeuner copieux. Sur place, ils savourent la douche après avoir vécu dans des conditions difficiles pendant plusieurs mois : "C’est incroyable de se laver", lâche Frédéric. De son côté, Sébastien réagit : "On repart frais et disponible".

Alors que les deux aventuriers sont sur un petit nuage, Sébastien interpelle Frédéric : "Tu veux pas venir avec moi te savonner ?", déclare le moniteur d’escalade. Et d’ajouter : "On est sale parce que c’est un état qui évolue au fur et à mesure mais je ne pensais que ça nous ferait autant de bien. Il faudra que tu me frottes le dos Fred". Mais Frédéric ne semble pas vraiment emballé par cette idée. A la place, il préfère se laver les dents. Après la douche chaude, les deux aventuriers décident de prendre le petit déjeuner : "C’est magique. C’est une autre forme du regain d’énergie", confie Sébastien.