Par Lea OUZAN | Ecrit pour TF1 |

Sébastien aurait-il fait une énorme bourde ? En revenant de l’épreuve de confort, il raconte à Frédéric le pacte élaboré par les autres aventuriers. Pour rappel, Vincent, Claire, Sébastien et Clémentine se sont alliés pour "évincer" le sudiste. Suite aux confidences de Sébastien, Frédéric est perplexe et s’interroge : Claire sa complice de toujours l’aurait-elle trahi ? Alors qu’ils sont tous les deux des anciens bleus, Fredéric est étonné et fait culpabiliser la jeune femme : "La tentation était trop belle", lâche la jeune femme. Et d’ajouter : "Je suis désolée j’ai voulu sauver ma tête. Si je m’écoute vraiment le carré c’est avec toi, pas avec Clémentine". Vexé, Frédéric reste sur ses positions et attend l’avis de Vincent.

Sur le camp, Clémentine et Sébastien sont embarrassés. L’aventurier révèle à la jeune femme qu’il a parlé du pacte à Frédéric. Contrariée, Clémentine ne cache pas sa colère : "Fred maintenant, il va tirer la gueule (sic) pendant 4 jours. Sébastien il a merdé". Claire remarque l’agacement des deux aventuriers : "Cette alliance a été mise au grand jour. Ça les énerve" déclare-t-elle. De son côté, Mathilde comprend à son tour qu’elle est menacée par ces révélations et se dit qu’elle doit absolument trouver un collier d’immunité pour rester dans l’aventure.