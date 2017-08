Par Ruben VANYPER | Ecrit pour TF1 |

Un goût d'inachevé ? Sébastien ? Pas du tout ! Le demi-finaliste de Koh-Lanta : Cambodge n'en finit plus d'épater les internautes. Après avoir affronté il y a peu les terribles épreuves de Ninja Warrior, l'escaladeur s'octroie des vacances au soleil bien méritée. Mais, pour autant, le participant à l'émission de TF1 n'en oublie pas son âme d'aventurier. Hier, le jeune homme a posté un cliché qui lui a rappelé un heureux souvenir. En vacances en Italie, le père de famille a trouvé un totem au milieu d'une plage de sable fin. Un clin d’œil direct à son aventure qui l'a révélé aux téléspectateurs. "Même perdu au milieu de nul part, on trouve des totems.#kohlanta #totem #valledelaluna #hippies #travel #holiday #sardegna", écrit-il en légende de sa trouvaille.

Le cliché a énormément fait réagir la toile depuis sa mise en ligne. Car si le Robinson est nostalgique, les internautes le sont aussi. "Trop belle trouvaille, tu l'as eu ton totem finalement", "tu nous épates, bravo Sébastien tu peux être fier de toi", "tu le gagnes comme à Koh-Lanta", écrivent-ils. Les souvenirs de son aventure, l'aventurier en a des centaines. Lors d'une interview accordée à MYTF1, Sébastien est revenu sur son parcours et sur les liens créés pendant et après le jeu.

"Je me suis rendu compte que Koh-Lanta était une grande famille et que même les anciens qui ont fait les saisons précédentes m'ont encouragé". Et quand on lui demande s'il a revu d'anciens Robinsons suite à sa participation, la réponse est immédiate. "Je suis un peu excentré géographiquement parlant, mais je suis toujours en contact avec eux sur les réseaux sociaux et sur WhatsApp".

