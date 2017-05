Par Ruben VANYPER | Ecrit pour TF1 |

Quatre. C'est le nombre de victoires acquises par Sébastien depuis le début de l'aventure Koh-Lanta. Le normand, qui a intégré l'aventure en décalé avec Claire et Vincent ne s'attendait sûrement pas à remporter toutes ces immunités et pourtant... Vendredi dernier, le jeune homme a une fois de plus prouver que, malgré la faim et la fatigue physique, il avait les épaules suffisamment solides pour aller encore loin dans le jeu. Suspendu à une corde, le moniteur d'escalade de la Manche n'a pas faiblit et a tenu une heure. Une belle victoire qu'il a savourée avec Frédéric. Les deux Robinsons ont eu la chance de profiter d'un confort 5 étoiles. Au menu : une douche, un massage, un brossage des dents, et un repas à base de fruits de saison.

Sébastien a vécu une grande première dans le jeu...

Pour Sébastien, ce confort est apparu à un moment opportun du jeu. Après plus de 30 jours de survie, il était temps de prendre soin de lui. Ni une, ni deux, le Normand a réalisé l'impensable au Cambodge : se laver les cheveux avec du shampoing. "Ça mousse", a-t-il crié à Frédéric, les yeux écarquillés. "C'est juste magique, c'est formidable, je ne pensais pas que ça me ferait autant de bien", a-t-il ajouté. Afin de profiter au mieux de ce confort XXL, le père de famille s'est lavé "quatre fois". Place ensuite au brossage des dents, avec du vrai dentifrice et de la vraie menthe. Grâce à cette immunité, les deux aventuriers sont repartis "frais et dispos" pour la fin de l'aventure.

