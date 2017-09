Par Alexis Hache | Ecrit pour TF1 |

Alors que les Jaunes viennent de lui montrer comment identifier le yams dans la jungle, Sébastien n'oublie pas pour autant qu'il avait un message à faire passer à ses anciens partenaires dans la première tribu des Makawa, notamment Manu et Fabian. Toujours remonté après les démonstrations de joie des Coravu lors de leur victoire à l'épreuve de confort, le routier nordiste met les points sur les i, au grand étonnement des Jaunes.

"Il n'y a rien de méchant, dit-il en préambule. Mais on a eu deux coups de couteau. Celui de perdre l'épreuve, et quand on vous a vus péter de joie comme ça, ça nous a fait mal au cœur." Immédiatement Caroline se justifie : "Ce n'était pas contre vous", dit-elle, désolée. Sébastien précise sa pensée. "On vous regardait, on était extérieurs à ça et franchement ça nous a fait mal."

Maxime, lui, ne comprend pas la réaction des Rouges. "Je suis abasourdi. Je suis un peu déçu de cette réaction parce que c'est l'épreuve tant attendue pour moi à Koh-Lanta, donc forcément il y a tout qui explose." Pressé par Manu de dire si certaines personnes en particulier sont visées par les reproches des Rouges, Sébastien va droit au but en s'adressant au doyen de l'aventure. "Vous deux, dit-il en désignant également Fabian, vous m'avez surpris, vous m'avez attristé. Il fallait que je vous le dise." Une révélation qui tombe comme un coup de massue pour les anciens Makawa qui vont sans doute avoir un peu de mal à digérer tout ça...



Le malaise chez les Jaunes, c'est dans la vidéo ci-dessous !