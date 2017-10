Par Alexis Hache | Ecrit pour TF1 |

Depuis le début de l’aventure, Sébastien a du mal à s’entendre avec Marguerite. Le routier n’aime pas l’attitude de la doyenne des femmes sur le campement des Rouges et le moindre de ses faits et gestes l’agace !

Alors quand Marguerite décide de manger du dentifrice pendant le confort remporté par les Makawa, c’en est trop pour Sébastien. "Non, tu ne vas pas manger du dentifrice ? lui lance-t-il en lui prenant le tube des mains. Ne fais pas ça, tu vas être malade, voyons !" Devant la mine réjouie de la dirigeante de start-up, le routier n’en peut plus.

"Manger du dentifrice ? C’est un truc qui m’a choqué ! Je pense qu’elle s’est un peu ridiculisée à manger du dentifrice. Elle ne le pense pas parce qu’elle dit qu’elle veut vivre son aventure… Mais vivre son aventure, ce n’est pas manger du dentifrice !"

Visiblement, Sébastien n’est pas à l’aise avec la façon qu’a Marguerite de profiter de son confort. Au contraire de Sandrine qui trouve que cet épisode résume bien la Marguerite qu’elle connaît. "Elle avait envie d’un bonbon à la menthe, elle a mangé du dentifrice… Elle vit son aventure à fond et ça va très bien avec son personnage."

La principale intéressée ne voit en tout cas aucun problème à manger du dentifrice. "Ça ressemble à un petit bonbon à la menthe, donc ça fait du bien", confie la doyenne des Rouges, sourire aux lèvres. Ce n’est pas encore cette fois-ci que Sébastien et Marguerite trouveront un terrain d’entente !

