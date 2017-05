Par Ruben VANYPER | Ecrit pour TF1 |

Sébastien peut être fier de lui. Vendredi soir dans Koh-Lanta, l’aventurier a réussi le pari qu’il s’était donné : remporter au moins une victoire. L’aventurier encore dans la course a remporté haut la main l’épreuve de confort. Pourtant rien n’était couru d’avance. Cette étape, très physique demande endurance et bonne gestion de ses pieds. L’objectif était de rester attaché à une corde le plus longtemps possible. En finale face à son ami Frédéric, le Normand n’a rien laissé paraître. Même s’il souffrait intérieurement, l’aventurier qui pratique l’escalade depuis plusieurs années n’a pas flanché. C’est donc avec un sourire jusqu’aux oreilles qu’il a remporté cette épreuve.

Fou de joie à l’idée de remporter cette immunité, Sébastien a fondu en larmes. Cette nouvelle récompense, il la dédie à sa famille. "Je suis très content. J’ai pensé à des choses agréables, Victor, Adèle, la famille, Alice… Toutes les victoires que je gagne, c’est en pensant à eux, on peut dire que je gagne à quatre", a-t-il lâché à Denis Brogniart, la voix tremblante. L’aventurier a donc eu le privilège de prendre une douche, se laver les dents, un massage du dos et profiter d’un petit-déjeuner multivitaminé à base de fruits frais de saison. Pour l’accompagner, ce dernier a opté pour son concurrent sur l’épreuve : Frédéric.