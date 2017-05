Par Alexis Hache | Ecrit pour TF1 |

C’est une énorme surprise qui attend les aventuriers la semaine prochaine dans Koh-Lanta : Cambodge. Ils ne sont plus que huit, mais pendant quelque temps les règles changent : Denis Brogniart va en effet leur annoncer qu’ils vont passer les trois prochains jours en binôme ! Le destin de chaque aventurier sera ainsi directement lié à celui de son partenaire lors des épreuves disputées pendant ce laps de temps.

Pour l’épreuve de confort, le binôme qui l’emportera aura la chance de se partager la récompense tant convoitée. Et pour l’épreuve d’immunité, même règle : celui qui l’emportera immunisera du même coup son partenaire qui n’aura rien à craindre au conseil. En revanche, malheur aux perdants ! L’aventurier qui récoltera le plus de votes contre lui au conseil sera bien évidemment éliminé, mais son partenaire aussi devra quitter l’aventure…

De huit aventuriers, la tribu réunifiée passera donc à six à l’issue du prochain conseil. Les places pour la mythique épreuve d’orientation vont commencer à valoir cher ! Alors qui sera associé à qui la semaine prochaine ? Quel aventurier verra son destin et celui de son partenaire basculer définitivement ? Réponse vendredi prochain, à partir de 20h55, sur TF1 !