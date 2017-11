Par Alexis Hache | Ecrit pour TF1 |

On avait laissé les aventuriers de Koh-Lanta : Fidji à l’issue d’un conseil lors duquel Fabian avait été éliminé. Le Suisse, très stratège depuis la recomposition des équipes, a récolté trois voix contre lui, les trois votes des jeunes : André, Tiffany et Magalie. Car cette dernière, qui avait de nombreux votes contre elle, a sorti au conseil le collier que Tiffany lui avait donné pour se protéger. Tous les votes contre elle ont donc été annulés et c’est Fabian qui en a fait les frais.

Vous le savez, Koh-Lanta ne revient que vendredi prochain puisqu’il y a du foot avec le match amical de l’équipe de France ce soir sur TF1. La semaine prochaine, l’aventure aux Fidji reprend ses droits et les naufragés vont avoir droit à une surprise de taille : Denis Brogniart va en effet leur annoncé que l’aventure se jouera cette fois en binôme pour les deux épreuves à venir ainsi que le conseil !

Les binômes seront formés au hasard d’un tirage au sort. Et qui dit binômes, dit également double sanction au conseil : l’aventurier qui récoltera le plus de voix contre lui au moment du vote entraînera dans sa chute la personne qui l’a accompagné pendant les trois derniers jours… Tout est possible et cet épisode devrait donc nous réserver son lot de surprises. Rendez-vous donc vendredi prochain, à partir de 20h55 sur TF1 !