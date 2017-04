Par Alexis Hache | Ecrit pour TF1 |

Avec la réunification, c’était le retour du fameux vote noir. Rappel du principe d’origine : à l’issue du conseil, l’aventurier éliminé doit déposer dans l’urne un vote qui sera pris en compte lors du conseil suivant. Sauf que pour Koh-Lanta : Cambodge, le vote noir revient mais sous une autre forme !

« Votre mission n’est pas totalement terminée, déclare Denis Brogniart à Vincent, éliminé à l’issue du conseil. Car vous allez pouvoir donner à un aventurier devant vous le pouvoir de voter deux fois lors du prochain conseil. »

Stupeur au sein de la tribu réunifiée ! Ce nouveau système de vote noir était inattendu et change beaucoup de choses. Car désormais, un aventurier choisi après chaque conseil devra voter deux fois. Sans hésiter, Vincent choisit Corentin pour remplir ce rôle lors du prochain conseil. « On a partagé le début de l’aventure ensemble, on était Jaunes ensemble, on était Bleus ensemble, on s’entend plutôt très bien, justifie l’ancien rugbyman professionnel. On pense la même chose donc je pense qu’il votera comme j’aurais voulu qu’il vote. »

Une chose est sûre : Corentin se voit investi d’un pouvoir important car il pourra au prochain conseil décider de mettre deux fois le même nom dans l’urne ou bien mettre deux noms différents et ainsi brouiller les pistes. Avec ce nouveau vote noir, c’est en tout cas toute l’aventure qui est relancée !