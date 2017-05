Par Ruben VANYPER | Ecrit pour TF1 |

Vivre à des milliers de kilomètres de ses proches pendant plusieurs jours est très difficile à supporter pour les aventuriers... Ce soir, les Robinsons encore dans la course ont pu découvrir les courriers de leurs proches. C’est le duo Mathilde-Corentin qui est parti récupérer les lettres des familles. "On ne peut que leur dire merci et encore merci", avoue Marjorie émue aux larmes, avant même d’ouvrir sa lettre. Manuella est la première à découvrir le message laissé par ses proches. En déchirant l’enveloppe, l’émotion l’envahie. "C’est dur de ne pas pleurer", confesse le mannequin.

Affaiblie depuis quelques jours, elle ne veut pas abandonner pour ses garçons et son mari. "Mon corps il n’est plus là et je ne veux pas abandonner", avance-t-elle, en glissant des larmes de bonheur et de joie. Corentin aussi est très touché en recevant le courrier de ses proches. De nature rigide, le jeune homme brise sa carapace en lisant la lettre que ses parents lui ont adressée. "Je ne pensais pas pleurer comme ça, je ne me reconnais pas. On peut faire les durs dans la vie, mais là, c’est incroyable. Je ne dis jamais à quelqu’un que je l’aime", avance-t-il tout en pensant à ceux qui l’attendent en France. Sébastien aussi est ému aux larmes en lisant la belle lettre de Lise, sa compagne. "C’est dur", avance-t-il.

En partant à l’aventure, il a laissé derrière lui sa femme et son bébé qui grandit jour après jour. "Adèle a bien changé, elle a déjà bien grandi", affirme-t-il. De nature plutôt réservée, Frédéric fendille sa carapace et craque. "C’est là qu’on se rend compte que la famille est la seule chose importante. Ma famille, c’est ma faiblesse, ça va me booster pour aller jusqu’au bout. Ça vaut tous les conforts du monde", conclut-il. Kelly aussi est émue en découvrant la lettre de ses frères et sœurs, tout comme Clémentine.