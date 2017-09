Par Ruben VANYPER | Ecrit pour TF1 |

"Koh-Lanta, c'est avant tout un jeu. Si je suis venue là, c'est pour jouer", déclare Mélanie lorsqu'elle met en place sa stratégie. A l'approche du conseil, les premières stratégies s'affinent. D'un côté, il y a Thomas, qui s'inquiète du rapprochement opéré entre André, Marvyn et Théotime. Et visiblement, il n'est pas le seul. Pour Mélanie, le trio dérange. Elle et Tiffany en sont persuadées : les trois garçons sont en train de monter une alliance. Le fait qu'ils soient tous les trois ensemble est une stratégie pour éliminer tout le monde un par un. De ce fait, Mélanie, sentant le vent venir, décide d'élaborer un plan.

Pour cela, Mel, Thomas, Tugdual et Tiffany vont faire croire à André, Marvyn Théotime et Magalie qu'ils comptent voter contre May lors du conseil de ce soir. Ils doivent lancer une grande opération de bluff contre les jaunes."Devoir manipuler, réfléchir à tout, voilà ce qui motive", déclare la jeune étudiante. A quelques heures du conseil, Mel et toute sa bande décident de mettre le plan à exécution. Le but : faire croire au clan adverse qu'ils comptent bien suivre le vote commun des Jaunes. Pour tout le monde, c'est May qui partira ce soir...

Marvyn n'en revient pas

Ce qu'ils ne savaient pas, c'est qu'en secret, Mel et sa bande complotaient contre Marvyn. Alors, lors du conseil, l'annonce de l'aventurier sortant fait l'effet d'un choc pour le principal intéressé. "Alors là, je suis vachement surpris, je ne m'y attendais pas du tout", avoue-t-il avant de demander des explications. Mélanie est la première à prendre la parole. Pour elle, c'est "l'arroseur arrosé. Avec André et Théotime, il y avait toujours des mes-basses, je savais très bien qu'au bout d'un moment vous alliez nous éliminer", ajoute-t-elle.

