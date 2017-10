Par Alexis Hache | Ecrit pour TF1 |

Avec l'épreuve de confort et l'épreuve d'immunité disputées, les Jaunes ne s'attendaient pas à recevoir une bouteille sur leur plage le jour du conseil. La surprise est donc de taille pour les aventuriers, anxieux à l'idée de découvrir le message que renferme la bouteille.

"Je n'aime pas ces surprises", déclare d'emblée Maxime alors que Fabian n'a pas encore lu le message. Le couperet tombe rapidement : les Jaunes doivent disputer une épreuve individuelle. la fin du message est énigmatique et laisse place au doute : "De votre sang-froid dépendra votre salut."

De quoi s'agit-il ? Est-ce qu'un aventurier jaune va être éliminé à l'issue de cette épreuve ? "Ca bouleverse les plans par rapport au conseil de ce soir, analyse Maxime. Deux prénoms sortaient du lot, à savoir Tiffany et Caroline. Et là, tout le monde a une carte à jouer aujourd'hui."

Maxime ne croit pas si bien dire. Une fois arrivés sur le lieu de l'épreuve, Denis Brogniart révèle aux Jaunes le fin mot de l'histoire : le premier aventurier qui parvient à reconstituer son puzzle sera intouchable au conseil du soir ! Une pression énorme que Manu va gérer à la perfection. En lutte jusqu'au bout avec Fabian pour la victoire, le Belge arrache finalement la première place et reçoit une immunité qui lui permet d'aborder ce nouveau conseil en toute tranquillité !





