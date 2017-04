Par P.H. | Ecrit pour TF1 |

L'aventure Koh-Lanta : Cambodge est sur le point de prendre un nouveau tournant. Après la dissolution d'une des équipes, un nouveau rebondissement attend les aventuriers. Vendredi 28 avril à 20h55, place à la réunification. Oublié l'esprit d'équipe, c'est désormais en individuel que se joueront les épreuves de confort et d'immunité. Pour gagner, les candidats ne devront plus compter que sur eux-mêmes, ce qui a de quoi inquiéter !

Pour espérer poursuivre l'aventure et atteindre les poteaux, Vincent, Fred, Manuella ou encore Clémentine devront soit briller lors des épreuves d'immunité, soit choisir une stratégie payante. Dès les premiers moments de la réunification, les alliances seront d'ailleurs dans toutes les têtes et les candidats réfléchiront à la marche à suivre pour aller le plus loin possible. "Je n'oublie pas qu'ils m'ont éliminée les uns après les autres", avoue ainsi Kelly.

"Je pense que je vais voter pour qui je veux. Ils se doutent que ça peut être n'importe qui en fait", confie pour sa part Yassin qui pourrait bien être exclu d'une éventuelle alliance des ex-rouges. Le candidat, qui insupporte depuis longtemps ses camarades, a en effet agacé son équipe vendredi en déclarant qu'il "ne voterait jamais contre Vincent." Ce qui sous-entend qu'il est prêt à éliminer l'un des Rouges. "S'il faut nettoyer, on nettoiera. Pour moi, c'est un trouble fête, quelqu'un qui met une mauvaise ambiance. Il tape sur le système de toute l'équipe. Il est de plus en plus individualiste, on a l'impression que l'aventure tourne autour de lui",avoue Sandro.

Yassin sera-t-il en danger dès le premier épisode de la réunification ? Réponse vendredi 28 avril à 20h55 sur TF1 !