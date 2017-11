Par Alexis Hache | Ecrit pour TF1 |

C’est une petite révolution aux Fidji. Pour la première fois depuis le début de l’aventure, Romain, Marguerite, Sandrine et Mélanie ont décidé de voter contre un ancien, comprenez un membre de la première équipe rouge qui avait réuni pendant dix jours les aventuriers de plus de trente ans pour affronter l’équipe des jeunes dans le Choc des générations.

Au conseil, alors que deux aventuriers allaient être éliminés puisqu’ils évoluaient tous en binômes, les ex-Rouges encore en lice ont décidé de voter à l’unanimité contre Maxime ! Pourtant très apprécié de ses ex-camarades chez les Makawa, très proche de Mélanie, le restaurateur lyonnais a sans aucun doute payé ses nombreux changements d’avis et ses différents votes lors des conseils précédents.

Pour les ex-Rouges, c’est en tout cas une grande première dans cette aventure. Car les Makawa étaient liés par ce qui avait été appelé ensuite le pacte des anciens. Juste avant la recomposition des équipes, ils s’étaient ainsi promis de tout faire pour arriver à la réunification en nombre et de ne jamais voter contre un ex-Rouge. Si Fabian et Maxime avaient déjà dérogé à la règle, Romain, Marguerite, Sandrine et Mélanie étaient pour leur part toujours restés fidèles au pacte originel. C’est donc un choix fort qu’ils ont effectué lors du dernier conseil en votant contre Maxime, et non contre André qui formait le binôme avec lui.