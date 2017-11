Par Alexis Hache | Ecrit pour TF1 |

Sandrine et Tiffany ne s'y attendaient peut-être pas, mais en acceptant d'aller récupérer le courrier que les familles ont envoyé aux naufragés encore en lice, elles vont être confrontées à des choix terribles. Car elle ne pourront pas récupérer les lettres aussi facilement.

Pour rapporter le courrier sur le campement, les deux aventurières sont en effet confrontées à une épreuve délicate. Elles doivent récupérer des tubes symbolisant chacun un courrier et les aligner les uns à la suite des autres. Jusque là rien de compliqué, sauf que les deux femmes doivent faire tenir les tubes en équilibre entre elles ! Il s'agit donc de précautionneusement récupérer un tube, le placer en bout de ligne contre son ventre tout en maintenant les autres tubes collés les uns aux autres par une légère poussée. Vous n'avez pas tout compris ? La vidéo ci-dessus vous dévoilera toute la scène !

Sandrine et Tiffany disposent de deux essais pour se faire la main. Le troisième est en effet décisif : si les tubes tombent, seuls ceux qu'elles seront parvenues à aligner entre elles seront comptabilisés. De ce chiffre dépendra le nombre de courrier qu'elles pourront rapporter sur le camp. Au final, Tiffany et Sandrine ne parviennent à aligner que cinq tubes. Elles ne pourront donc rapporter que cinq lettres. Très classes, elles décident d'emblée de ne pas prendre leur courrier. Restent à choisir deux aventuriers qui n'auront pas de lettre de leurs proches. Après réflexion, c'est Marguerite et André qui sont choisis. Les deux femmes reviendront donc sur le camp avec les courriers de Fabian, Mélanie, Maxime, Romain et Magalie.





Attention, Koh-Lanta revient le 17 novembre. Vendredi prochain, c'est football avec le match France - Galles !