La team Koh-Lanta réunie pour la bonne cause !

Les aventuriers de Koh-Lanta se sont donnés rendez-vous pour un nouveau défi ! Cette fois-ci, pas d’opposition entre les anciens candidats, mais plutôt une course à pied au profit d’une association !

Voici une nouvelle épreuve pour tous ceux qui aimentKoh-Lanta !Samedi 25 juin se tenait le Trail du Muguet. Pour sa cinquième édition cette course proposait deux épreuves: un trail de 21 kilomètres, et une course de 10 kilomètres. Et pour cette occasion, les aventuriers ont répondu présents! Après des semaines de compétition en Thailande, ils étaient prêts pour un nouveau moment très sportif.

Mais pour ces parcours, c’est leurs cœurs qui a le plus parlé.Karima, Steve, et d’autres s’étaient donnés rendez-vous pour une association: Les Dunes d’espoir!Elle a pour but de faire partager la course à pied à de jeunes handicapés! Et comme vous l'avez compris, Denis Brogniart et les anciens participants de l'émission n'ont pas hésité à soutenir cette cause età donner de leur personne !

Des candidats de cette saison... et des précédentes !

Denis Brogniart, les aventuriers de cette saison et des précédentes ont tenu à encourager cette belle association. Et vous le savez mieux que n’importe qui,quand il s’agit de se dépasser, tous ceux qui sont passés parKoh-Lanta donnent tout ce qu’ils ont!On a notamment pu voir Steve, Karima, Cédric, Jessica, Isabelle,Kunle etChristelle!



Le trail du muguet, 21 km c#39;était une journée super un partage de bonheur avec ses enfants il a team Ko-Lanta, Denis pic.twitter.com/cWNzT99Bsp dash; Steve Best KOH-LANTA (@stbest9) 25 juin 2016







Toujours avec le sourire, et faisant preuve de solidarité, l’équipe a tout donné pour la bonne cause !

encore une belle journée, un grand plaisir que de faire plaisir a ces enfants https://t.co/vnBm2vbJJS dash; isabelle Koh Lanta (@IsabelleKoh) 25 juin 2016

Trail du muguet team @KohLantaTF1 au profit de l#39;association #dunesd#39;espoir bravo à tous 💪🏾👏🏾 très bon moment pic.twitter.com/vO5H1PGngL dash; Karima Koh Lanta (@karimakohlanta) 25 juin 2016





Générosité, sourire, amitié, bonne ambiance au programme pour Dunes d’espoir et les enfants handicapés!

















Et le mot de la fin revient ànotre animateur Denis Brogniart !

Les amis @cedrickohlanta @karimakohlanta @KUNLEKL10 @stbest9 @IsabelleKoh @christellekoh @jessicakljohor un gd merci pour votre générosité dash; Denis Brogniart (@DenisBrogniart) 25 juin 2016



