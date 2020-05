Teheiura, son message d'apaisement : "Je comprends votre déception mais j’accepte pleinement mon sort"

Après son élimination, Teheiura a souhaité apaiser les esprits en adressant un message très personnel aux fidèles téléspectateurs de Koh-Lanta.

Ce vendredi 1er mai dans Koh-Lanta, L'Île des Héros sur TF1, ce sont Teheiura et Charlotte qui ont été éliminés à l’issue de la semaine des destins liés. Teheiura a tenu à faire passer un message aux fidèles téléspectateurs du jeu d’aventure. Voici son message :

"La ora na ! (Bonjour), les amis. Je sais que vous êtes très nombreux à me suivre et à me soutenir dans toutes mes aventures et je vous en remercie infiniment. Malheureusement, l’aventure s’arrête pour moi avec cet épisode des destins liés. Je comprends tout à fait votre déception mais sachez que j’accepte pleinement mon sort. Je ne peux tolérer les insultes ainsi que les menaces sur les autres aventuriers. Comme je le dis toujours : Koh-Lanta est une aventure exceptionnelle, mais elle reste avant tout un jeu avec des règles bien précises et parfois cruelles. C’est la difficile loi de Koh-Lanta ! Bien sûr que nous aimerions tous gagner mais les éliminations font partie de l’émission et à la fin, il n’en restera qu’un. Il ne suffit pas d’être fort sur les épreuves, bon en survie, ni même un stratège de haut vol pour remporter le jeu. Bien souvent, il y a des détails qui nous échappent et même lorsque l’on pense avoir toutes les cartes en main. Je garderai toujours le côté positif de chacune de mes aventures de Koh-Lanta. C’est aussi le message que j’aimerais que vous gardiez en vous et que vous partagiez autour de vous. Du fond du coeur, merci. Mauruuru Nana ! Je vous embrasse".