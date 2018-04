Par Alexis Hache | Ecrit pour TF1 |

1/ Première victoire pour les Jaunes…

Ils l’attendaient depuis le début de l’aventure. Clémentine et Dylan, les deux membres historiques des Jaunes, ont enfin goûté à la victoire avec leur équipe lors de l’épreuve de confort. Une première donc pour les deux aventuriers, puisque la précédente épreuve de confort remportée par Dylan était exceptionnellement une épreuve individuelle. La série noire a donc pris fin pour les Wakaï, malheureux depuis le premier jour aux Fidji.





2/ … et premières tensions chez les Rouges !

C’est souvent lorsqu’arrivent les défaites que les tensions surgissent dans un groupe. Chez les Rouges, défaits pour la première fois au jeu de confort, la mèche est allumée par Jérémy, qui est rarement d’accord avec Cassandre sur le camp. Le jeune aventurier a également révélé à Nathalie que son collier d’immunité était un faux, ce qui a agacé la comptable de Seine-et-Marne. Elle est désormais décidée à se venger en votant contre un Rouge lors du prochain conseil… Et sur le camp, il est de plus en plus clair que deux groupes se forment : d’un côté Jérémy, Nathalie, Candice et Ludovic, de l’autre Cassandre, Yassin et Javier. Ambiance.





3/ Faux collier et vrai collier

Nathalie est donc maintenant au courant : son collier d’immunité est un faux fabriqué par Javier avec l’aide de Yassin et Pascal. Elle compte bien faire comme si de rien n’était pour régler ses comptes lors du prochain conseil en rendant ce fameux collier à celui qui l’a fabriqué. De son côté, Cassandre a pour sa part trouvé… un vrai collier ! La jeune Vauclusienne ne dit rien à personne, mais elle est désormais armée pour progresser dans l’aventure.





4/ Les larmes de Tiffany, définitivement éliminée

Cette fois, l’aventure est bel et bien terminée pour Tiffany. La jeune femme, finaliste de Koh-Lanta : Fidji, a perdu son duel face à Raphaële. Une défaite synonyme d’élimination qui la touche énormément. Submergée par l’émotion, Tiffany craque pendant le duel lorqu’elle comprend que la victoire lui échappe et à la fin, au moment de dire adieu aux Fidji. Raphaële était trop forte.





5/ Dylan déçu de lui-même

Il y a des choses qui ne se font pas dans Koh-Lanta. Comme fouiller dans le sac de quelqu’un par exemple. Inquiet quant à son avenir au sein de la tribu jaune qui va devoir aller une fois de plus au conseil, Dylan veut s’assurer que Clémentine n’a pas trouvé un deuxième collier d’immunité sur le campement. Il décide alors de fouiller dans son sac, mais Alban et Pascal s’en rendent compte. Déçu par l’attitude du Luxembourgeois, Pascal décide de lui dire tout le mal qu’il pense de cette façon de faire. Dylan ne peut qu’accepter ces remontrances et constater son erreur : il n’aurait pas dû fouiller dans le sac de Clémentine et tiendra même à s’excuser devant toute son équipe au conseil. Déçu de lui-même, conscient qu’il a encore des choses à apprendre, Dylan plaide coupable et fait profil bas. Des aveux et des excuses qui lui ont peut-être permis de sauver sa place dans l’aventure !