Par Ruben VANYPER | Ecrit pour TF1 |

Ce soir, les Jaunes ont affronté leur tout premier conseil dans Koh-Lanta. Après avoir échoué lors de l'épreuve du Grand Bleu, ils ont du réfléchir pour savoir qui éliminer. Lors du conseil, face à Denis Brogniart, les aventuriers ont fait un rapide tour d'horizon. L'occasion pour eux de savoir ce que chacun pense de l'autre. "C'est vrai qu'on sent de l'énergie, on sent du sourire malgré la défaite", avoue Denis Brogniart qui demande à Théotime comment ils comptent appréhender le vote de ce soir. Il est vrai que les Coravu sont très soudés. La personne qui partira ce soir sera forcément un crève-cœur pour tous.

Marvyn éliminé par les Jaunes

Ce soir, et contre toute attente, Marvyn est éliminé du jeu. Une décision abrupte que le Breton ne comprend pas. "Alors là, je suis vachement surpris, je ne m'y attendais pas du tout", avoue-t-il avant de demander des explications. Mélanie est la première à prendre la parole. Pour elle, c'est "l'arroseur arrosé. Avec André et Théotime, il y avait toujours des mes-basses, je savais très bien qu'au bout d'un moment vous alliez nous éliminer", ajoute-t-elle.

Théotime craque

André décide de prendre la parole. Ce dernier ne comprend pas les reproches qui lui sont directement adressés. "Comprenez que ça me fasse mal. Tous les trois, on était trois potes", avance-t-il. Mélanie insiste sur les moqueries qu'aurait proférées Marvyn dans le jeu. "Le premier jour, tu voulais éliminer Thomas, parce qu'il te saoulait", enchaîne-t-elle. Blessé, Théotime, avoue regretter la situation. "Je ne vais pas les engueuler non plus, on reste une équipe, c'était un bon ami, je continuerais l'aventure, pas de soucis", déclare-t-il avant de fondre en larmes.