Par Alexis Hache | Ecrit pour TF1 |

Chez les Jaunes, certaines affinités n’ont pas tardé à apparaître. Dans le sillage de leurs deux victoires consécutives, et alors qu’ils ont réussi à faire du feu, les jeunes sont forcément détendus et sur le campement la bonne humeur règne. Surtout entre Théotime, André et Marvyn ! Les trois garçons s’entendent comme larrons en foire et quand ils vont chercher du bois pour la construction de la cabane, forcément ça tourne vite à la franche rigolade.

"On aime bien être ensemble, on rigole ensemble, on parle beaucoup, reconnaît André le rugbyman alors que les blagues fusent entre les trois nouveaux amis qui semblent déjà se projeter dans le futur. Si on pouvait aller tous les trois le plus loin possible, ça pourrait être sympa." Et cette complicité naissante n’échappe pas non plus aux autres aventuriers de la tribu des Coravu. "Quand on discute, ils se lancent chacun des petits regards, constate de son côté Tugdual. On commence déjà à voir qu’il y a des affinités plus fortes entre ces trois-là qu’avec le reste du groupe."

C’est certain, l’alchimie opère parfaitement entre André, Marvyn et Théotime. Lorsque ce dernier est parvenu à faire le feu sur le campement, ses deux compères étaient bien entendu à ses côtés pour l’aider et l’assister. Reste désormais à voir comment cette complicité va évoluer au fil de l’aventure, d’autant que les équipes seront dissoutes et recomposées dans dix jours.