Par Alexis Hache | Ecrit pour TF1 |

"Etre éliminé sur une épreuve éliminatoire si tôt, c’est sûr que c’est dur." Les premiers mots de Théotime, tout juste éliminé après l’épreuve du puzzle de la chauve-souris à laquelle il a terminé dernier, ont du mal à sortir. Le Vosgien est très touché par cette élimination qui met fin à son rêve d’aller beaucoup plus loin dans l’aventure. Très ému, il a pu compter sur le soutien de tous les aventuriers et bien entendu de ses deux compères chez les Jaunes, Marvyn et André.

Ce dernier a immédiatement des mots forts pour son "pote". "Qu’il sache que c’était un aventurier pas comme nous, il sortait vraiment du lot, affirme le jeune rugbyman. Il fait le feu en 24 heures, il a fait tous les records, on ne l’oubliera jamais." Même émotion, intense, chez Marvyn qui craque au moment d’évoquer le départ de son ami. "J’essaye souvent d’être dur, mais on a vécu des trucs de fou… Tous les trois, on était soudés. On voulait aller loin tous les trois. On ne voulait pas le voir partir."

Alors que Théotime décide de donner à Marvyn le papier qu’il avait trouvé dans un coffre sur le Paradis perdu avec Mélanie (papier qui lui permettra de s’inviter au confort de son choix dans l’aventure), les deux garçons tombent dans les bras l’un de l’autre. "Tu me feras des bons burgers !" souffle Marvyn, en larmes, en serrant Théotime dans ses bras.

Apprécié de tous, le Vosgien a également reçu le soutien des aventuriers de la tribu rouge, Maxime en tête. "Elle est belle ton aventure, mon pote !" lui dit-il pour le réconforter. Sandrine loue pour sa part ses qualités humaines : "Tu es une belle personne, Théotime." L’émotion est forte sur l’île de Yasawa, à la hauteur du magnifique souvenir que Théotime laissera aux autres aventuriers.

Revivez ce moment d'émotion en cliquant sur la vidéo ci-dessous :