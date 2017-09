Par Alexis Hache | Ecrit pour TF1 |

C’était l’objectif qu’il s’était fixé. Théotime voulait absolument faire le feu pour l’équipe des Jaunes. A peine arrivé sur le camp, le gérant de food-truck s’est donc attelé à la tâche sans hésiter, sans tarder et avec beaucoup d’envie.

Celui qui confiait dans son portrait qu’il aimerait bien être "le cuistot de la tribu" aux Fidji a en tout cas déjà réussi à se faire une place de choix chez les jeunes. Car après plusieurs heures d’efforts et d’abnégation, dans un silence de cathédrale au moment où une légère fumée apparaît, le Vosgien parvient à allumer le feu ! "Là j’en peux plus, je suis au bout de ma vie, je suis complètement fou ! s’exclame-t-il avec un grand sourire. Il n’y a pas de mot pour décrire cette joie. Tout le monde était heureux… J’espère avoir marqué quelques points sur ce coup-là !"

A coup sûr, Théotime a marqué des points ! Les autres aventuriers n’en reviennent pas. "Théotime arrive à faire le feu, c’est juste incroyable", confie un Tugdual admiratif. "Un grand respect parce que ce n’est pas facile, il n’a rien lâché, il a tout donné et je ne pensais pas que ce serait lui qui ferait le feu", ajoute Tiffany. A 23 ans à peine, il a réussi à faire du feu avec seulement deux bambous ! Une performance incroyable que peu d’aventuriers ont réalisé avant lui.