Par Léa Ouzan | Ecrit pour TF1 |

En seulement dix jours, Théotime a marqué l’aventure. Grâce son sourire et sa joie de vivre, il a su s'imposer auprès de ses coéquipiers. Le Vosgien a également aidé à améliorer le camp des Jaunes et par la même occasion le confort de ses compagnons d’infortune. En parallèle, le jeune aventurier a lié des liens très forts avec André et Marvyn qui ont eu le cœur brisé à l’issue de l'épreuve durant laquelle Théotime a été évincé du jeu : "Etre éliminé sur une épreuve éliminatoire si tôt, c’est sûr que c’est dur," a confié l’aventurier.

Attristé par la situation, Denis Brogniart a souhaité le féliciter sur Twitter : "Pensées ce matin pour toi @theotimekl . C'est dur de partir comme ça. Mais tu as fait le feu et ta personnalité a marqué l'aventure," a-t-il posté. De son côté, Théotime, très ému, a répondu au message de l’animateur : "Merci Denis pour ce message et pour ton réconfort lors de mon élimination ! Tu es au top, un super animateur que j'ai adoré rencontré", a-t-il écrit. Ces deux messages ont suscité de vives réactions sur le réseau social. Les internautes ont été particulièrement agacés suite au départ précipité de Théotime et l'ont fait savoir sur le réseau social.