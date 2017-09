Par Alexis Hache | Ecrit pour TF1 |

C’est ce qui s’appelle le coup parfait. A part Marvyn et André, personne n’était dans la confidence et Théotime a donc surpris tout le monde en annonçant qu’il avait pu glisser deux bulletins dans l’urne au moment du vote. Deux bulletins au nom de Mel qui a donc quitté ses camarades jaunes.

Marta ne se prive d’ailleurs pas pour taquiner le jeune homme à l’issue du conseil : "Petit malin ! Double vote et tout !", s’exclame-t-elle dans un éclat de rire. Pour le vendeur de burgers, la satisfaction est totale. "Personne n’avait vu que j’avais caché ce petit papier dans ma poche, donc j’ai réussi mon coup. Ça montre aussi que je peux faire preuve d’un peu de stratégie." Avant de conclure, ravi : "J’en veux d’autres des petits avantages comme ça !"

Pour Tugdual, ce conseil a surtout été l’occasion de découvrir une autre facette de Théotime, une facette qu’il ne soupçonnait pas chez son camarade Coravu. "Je ne le voyais pas du tout comme quelqu’un capable de cacher quelque chose, admet le community manager. Il a été très malin et je lui tire mon chapeau." Théotime a donc parfaitement réussi son coup et c’est Mel, initiatrice de l’élimination de Marvyn lors du précédent conseil, qui en a fait les frais.

Revivez en vidéo les premières minutes de l'émission, juste après le conseil des Jaunes :