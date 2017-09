Par Alexis Hache | Ecrit pour TF1 |

Théotime et Mélanie ont beau être arrivés tard sur le Paradis perdu, lorsqu'ils débutent leur recherche de coffre le lendemain matin, ils sont d'une efficacité redoutable. Après avoir délimité une zone de recherche bien précise, ils ne tardent pas à mettre la main sur l'objet tant convoité. C'est donc tout excités qu'ils ouvrent le coffre à l'aide de leurs deux clés pour découvrir quel avantage il renferme.

En fait, il ne s'agit pas d'un avantage, mais bien de deux avantages ! Le coffre contient en effet un papier permettant à l'aventurier qui le possède de profiter d'un confort, quel qu'il soit, en compagnie de l'équipe ou de l'aventurier qui l'a remporté, ainsi qu'un bulletin de vote supplémentaire à utiliser lors d'un conseil. Deux récompenses bien différentes mais ayant chacune des atouts non négligeables.

Logiquement, c'est toutefois le bulletin de vote supplémentaire qui retient l'attention de Mélanie et Théotime. Connaissant la situation sur le camp des Jaunes où le retour de Marvyn a mis en lumière deux clans distincts, Mélanie décide de garder le précieux vote supplémentaire et passe un deal avec Théotime : si les Rouges remportent la prochaine épreuve d'immunité, elle donnera le bulletin à Théotime pour qu'il puisse voter deux fois au conseil et ainsi avoir plus de chances d'éliminer la personne de son choix. En revanche, si les Rouges perdent l'immunité, elle gardera le bulletin pour l'utiliser elle-même au conseil.

De son côté, Théotime rentre sur son camp avec le papier indiquant qu'il peut s'inviter sur le confort de son choix. Ainsi, il n'éveillera pas les soupçons de ses camarades, notamment le groupe des filles formé autour de Mel qui avait choisi d'éliminer Marvyn lors du précédent conseil. Si les Jaunes perdent l'épreuve d'immunité, il sera donc en position de force pour permettre à Marvyn d'avoir sa revanche !