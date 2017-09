Par SB | Ecrit pour TF1 |

Après un début d’aventures tonitruant et conquérant, les jaunes ont connu leur première défaite. Et les premières tensions sur le camp. Le ton monte et les divergences sont telles qu’ils ne parviennent pas à se concentrer sur l’épreuve d’immunité. Résultat, deuxième défaite. Un jaune doit partir à l’issue du conseil d’immunité.





Victime de l’une des plus grandes campagnes de bluff de l’histoire de Koh-Lanta, Marvyn a dû quitter l’aventure, au grand désarroi de ses deux amis de galère, André et Théotime. Ce dernier est sonné par le départ du jeune homme comme on peut le découvrir dans l’extrait des premières minutes du prochain épisode de Koh-Lanta diffusé ce vendredi 15 septembre sur TF1 (vidéo en pied d’article). Théotime livre ses états d’âme et sa déception post-conseil. Le jeune homme d’ordinaire plein de joie de vivre a le cœur lourd. Il se dit « dépité, ce conseil a été assez dur, la nuit a été difficile ». Il confie : « je suis encore ému, faut encaisser. Je ne suis pas rancunier mais là c’est un gros coup de poignard, la douche froide ».



L’équipe Jaune qui n’avait connu jusque-là aucune défaite est dans la tourmente et ce retournement de situation ne risque pas d’aider les membres à resserrer les liens distendus. Ce sera à découvrir ce vendredi à 21h sur TF1. En attendant, vous pouvez découvrir les premières minutes de l’épisode dans la vidéo ci-dessous.