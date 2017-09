Par Alexis Hache | Ecrit pour TF1 |

A peine arrivé aux Fidji, et juste après la première épreuve de confort, Thomas a été choisi par Romain pour l’accompagner sur l’île du Paradis perdu et partir à la recherche des coffres qui y sont cachés. Du coup, lorsqu’il arrive à son tour sur le campement des Coravu, un jour après les neuf autres aventuriers de sa tribu, Thomas sent comme un décalage avec quelques autres aventuriers, notamment le trio composé de Théotime, André et Marvyn. Et forcément, il en vient vite à se poser des questions sur son avenir au sein des Jaunes.

"Forcément ça fait peur, confie le jeune étudiant en école de commerce. Eux ont l’air vraiment de naturellement se comprendre. C’est là qu’il faut entrer dans la stratégie et anticiper un peu les cartes." Du coup, le Normand préfère assurer d’ores et déjà ses arrières et se rapproche de Tugdual et Tiffany.

"Vu la situation actuelle, j’anticipe, ajoute Thomas qui s’est déjà rapproché de Tiffany. Le côté stratégique à Koh-Lanta est primordial. Pour avoir une alliance, il faut avoir la majorité. J’ai senti dans le groupe que le seul qui était un peu plus exclu, c’était Tugdual. Avec Tiffany, on a senti qu’il était très réceptif, donc on en a profité pour avancer notre idée, notre stratégie, pour éventuellement me sauver au prochain conseil s’il y a une défaite."