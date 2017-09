Par Ruben VANYPER | Ecrit pour TF1 |

L'épreuve du Grand Bleu est mythique dans Koh-Lanta. Le but est d'aller récupérer dans chaque équipe dix symboles représentant un poisson du moins profond au plus profond. Chacun leur tour, les aventuriers doivent nager et récupérer le plus vite possible l'objet dans l'eau. Après de longues minutes de nage, c'est les Rouges qui triomphent ! Une belle victoire pour cette équipe amputée d'un membre lors du premier conseil. Pour rappel, la semaine dernière, c'est Delphine qui a été éliminé chez les Rouges... Pour eux, remporter cette victoire est l'assurance de passer une nuit sans se soucier de savoir pour qui voter

Pour autant, les Jaunes ne déméritent pas. Au coude-à-coude jusqu'à la fin, ils se sont aussi très bien battus. Fiers d'avoir triomphé, les Rouges laissent exploser leur joie. C'est ce qu'on appelle prendre sa revanche de manière éclatante ! En remportant cette victoire, ils n'iront pas au conseil ce soir... Du côté des Jeunes, la tristesse s'empare des aventuriers... notamment de Thomas. Le Normand n'est pas sorti indemne de sa performance lors de l'épreuve du Grand Bleu. Plus tôt, il a plongé très profondément et s'est bouché les oreilles. Et cela ne va pas aller en s'arrangeant. Pour pallier la douleur, il décide de se reposer... En espérant qu'il reprenne des forces...

Thomas ne fait pas l'unanimité dans son équipe, regardez