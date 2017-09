Par Sophia Chafai | Ecrit pour TF1 |

De retour chez lui, Thomas n'est pas du genre à essayer d'oublier sa formidable aventure Koh-Lanta en évitant tout ce qui lui rappellerait, de près ou de loin, ces longues semaines passées sur Fidji. C'est même tout le contraire : l'aventurier aime retrouver les anciens candidats de Koh-Lanta pour revivre, encore et encore, les épreuves d'immunité, les éliminations ou les stratégies des Rouges et des Jaunes. Pour ce faire, il s'accorde un moment privilégié avec Sébastien et Jérémy de Koh-Lanta Cambodge 2017. L'occasion pour ces derniers de passer un peu de bon temps ensemble... et d'immortaliser ce souvenir mémorable !

Sur Twitter, l'étudiant en école de commerce de 21 ans a posté une jolie photo souvenir. Et surprise ! Pour ne pas faire les choses à moitié, les quatre acolytes ne se sont pas retrouvés n'importe où. C'est face à la mer, qu'ils ont posé, tout sourire, comme pour faire un clin d'oeil à leurs aventures respectives. Même si le sable chaud et l'eau turquoise leur manque sans doute, les aventuriers n'ont pas chômé depuis qu'ils sont de retour en France. Sébastien par exemple, est devenu finaliste de Ninja Warrior, et Jérémy quant à lui a beaucoup voyagé, notamment au Sri Lanka, avec Candice. Une chose est sûre : Koh-lanta ne s'oublie pas, et tous ceux qui ont eu l'incroyable chance d'y participer forment une grande famille.