Par Alexis Hache | Ecrit pour TF1 |

En remportant sa course à la nage contre Théotime, Romain n’a pas seulement gagné cinq kilos de riz pour son équipe. Il a également décroché le privilège d’être le premier à se rendre sur le Paradis perdu, petite île sauvage accessible à marée basse par une langue de sable. Sur cette île se cachent onze coffres qui renferment des éléments qui pourraient bien changer le destin des aventuriers qui les trouveront.

Mais Romain n’est pas seul dans sa quête. Il a emmené avec lui Thomas, qui fait partie des Jaunes. Ensemble, ils trouvent rapidement la table qui contient la carte et les clés nécessaires pour localiser et ouvrir les coffres. D’abord partis à la recherche du coffre le plus isolé, près de la plage, ils font vite demi-tour. Ce coffre est visiblement bien caché et les deux garçons ne veulent pas perdre de temps ou risquer de se faire surprendre par la nuit.

Partis dans une autre direction, ils tombent finalement sur un coffre, trouvé par hasard par Romain. Sans tarder, les deux compagnons de quête ouvrent le coffre. A l’intérieur deux moitiés de collier et un message : "A partir de maintenant, vous êtes liés l’un à l’autre par ces deux moitiés de collier d’immunité. Elles devront être assemblées pour protéger l’un de vous de l’élimination. A vous de décider quand reconstituer ce collier."

Voilà donc Thomas et Romain liés pour le reste de leur aventure, alors même qu’ils évoluent dans deux équipes différentes. Mais d’autres pourraient bien bénéficier de ce précieux collier d’immunité. "Vous pouvez aussi donner votre moitié à d’autres aventuriers" dit ainsi le message en conclusion. Qu’ils décident de conserver chacun leur moitié de collier ou bien de le donner à quelqu’un d’autre, Romain et Thomas ont désormais le pouvoir de changer les choses au cours d’une aventure qui n’en sera que plus excitante.