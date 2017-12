Par Katia Rimbert | Ecrit pour TF1 |

Tiffany s’est véritablement révélée dans Koh-Lanta Fidji. Au fil de l’aventure, celle qui voulait "casser son image de bimbo" – comme elle le confiait lors du dernier conseil – a réussi son pari haut la main. En restant loyale envers son équipe Jaune (les moins de trente ans) durant 41 jours et en se dépassant dans les épreuves, elle a prouvé à tout le monde qu’elle était une véritable aventurière. La jolie blonde est arrivée première à l’épreuve de l’orientation et a décidé d’emmener André avec elle pour rejoindre son amie Magalie en finale. Si elle n'a pas raflé la victoire, elle peut être fière de d'elle. Mais, en 2016, Tiffany a bien failli apparaître dans une toute autre émission.

A TVMag, elle raconte avoir participé à l'élection de Miss Île-de-France dans le but de concourir à Miss France. "Depuis plusieurs années, mon entourage me persuadait que je devrais me présenter à ce concours de beauté. Mes proches me disaient que j’étais faite pour ça. Quand je me suis installée à Paris pour mes études, les gens me parlaient également des Miss et j’ai fini par m’inscrire. J’ai passé les étapes du casting et j’ai participé au concours", a confié l’étudiante en art dramatique en précisant qu’elle n’avait pas remporté la couronne.

"Je n’ai pas gagné mais ce n’est pas grave du tout. C’était une belle expérience mais je ne la recommencerai pas parce que ça ne me ressemble pas. Je ne suis pas une Miss, je suis une aventurière maintenant !", a déclaré la jeune femme de 22 ans. Les concours de beauté sont donc bel et bien derrière elle.

(Re)découvrez notre interview exclusive de Tiffany, 2ème finaliste de Koh-Lanta Fidji :