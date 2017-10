Par Alexis Hache | Ecrit pour TF1 |

Plutôt épargnés depuis le début de l'aventure, les aventuriers de Koh-Lanta : Fidji ont vécu deux nuits de pluie consécutives. Des conditions météorologiques délicates qui jouent avec les nerfs des naufragés. Tiffany a pour sa part carrément le moral dans les chaussettes après une nuit sans sommeil passée debout près du feu ou sous les branches des arbres pour tenter de se protéger de la pluie au maximum.

"Je suis au bout du bout, explique-t-elle. J'ai passé une sale nuit, la pire de toute ma vie. A 22 ans, je viens de vivre une nuit horrible. C'était trop pour moi." La jeune femme semble véritablement épuisée mentalement et laisse couler les larmes qu'elle retenait depuis un moment déjà. Heureusement pour elle, André est là pour la consoler et faire en sorte que les autres aventuriers ne votent pas contre elle à cause de ce coup de fatigue. Surtout que cette baisse de moral intervient le jour du conseil !

"Je n'ai jamais vécu de choses difficiles dans ma vie, poursuit Tiffany. Donc là c'est dur. C'est extrême pour moi. Quand il pleut comme ça, je suis chez moi sous ma couette et je ne bouge pas..." Malheureusement pour elle, Tiffany est aux Fidji, naufragée de Koh-Lanta. Et si elle reste dans cet état, les autres aventuriers pourraient bien décider de l'éliminer !