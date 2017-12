Par Katia Rimbert | Ecrit pour TF1 |

Pour tous les aventuriers, il y a un avant et un après Koh-Lanta. Et c’est d’autant plus vrai pour Tiffany puisque la jeune femme de 22 ans avait beaucoup de choses à se prouver à elle-même et a prouvé aux autres. L’étudiante en art dramatique voulait casser les préjugés et aller au bout de ses limites. Pari réussi puisqu’elle a remporté l’épreuve de l’orientation et termine deuxième finaliste derrière André, sacré grand vainqueur de la saison.

Une semaine après la grande finale de l’émission, c’est un peu nostalgique que Tiffany que ses fans ont pu lire sur Instagram. En légende d’une photo d’elle avec André sur la plage, elle a écrit un long message particulièrement émouvant. "Ce soir c'est vendredi et... Il n'y a malheureusement pas Koh-Lanta. L'aventure est bel et bien terminée, on s'est retrouvé tous ensemble il y a une semaine pour une finale inoubliable. Je suis très nostalgique, j'ai des souvenirs plein la tête, ces 41 jours ont marqué ma vie !", peut-on lire sur le réseau social.

Fière de son parcours, la jolie blonde a ensuite tenu à remercier ses fans, les équipes du programme mais aussi le présentateurDenis Brogniart. "Merci pour vos nombreux messages et votre soutien. Heureuse d'avoir pu vous faire partager cette aventure ! J'espère vous avoir bien fait marrer et surtout étonné, car qui aurait pensé, en me voyant le 1er jour, que je fasse un tel parcours ? Et, les Kohpains (ils se reconnaitront) quelle fabuleuse rencontre !! On se revoit vite !!! Je tenais à remercier, car on les oublie souvent : tous ceux qui contribuent à ce programme incroyable : les équipes d'ALP, de TF1, les caméramans, preneurs de son, journalistes, assistants candidats, médecins... Merci Denis, le boss de Koh-Lanta qui anime ce programme avec talent #unepagequisetourne", a-t-elle confié. Une page se tourne oui, mais une autre commence dès maintenant.





Revivez l'aventure haute en couleurs d'André et Tiffany :