Par Alexis Hache | Ecrit pour TF1 |

Mélanie l’a déjà dit à quelques aventuriers de la tribu réunifiée, elle apprécie de plus en plus Tiffany qui se donne à fond lors des épreuves et ne ménage pas non plus sa peine sur le camp. Alors qu’elle fait partie des jeunes, la jolie blonde a donc réussi à gagner la confiance des ex-Rouges et surtout prouvé qu’elle avait bien sa place dans l’aventure.

De son côté, Mélanie s’est également distinguée à plusieurs reprises dans l’aventure par sa pugnacité lors des épreuves, notamment lors de la dernière épreuve d’immunité qu’elle avait remportée face à Romain. De plus, la Suissesse a pour elle le soutien des anciens. En effet, Sandrine est très proche d’elle, tout comme Maxime ou encore Marguerite. Des affinités qui pourraient bien peser lourd au moment du vote lors du conseil.

Seul ombre au tableau pour ce binôme prometteur : il ne pourra pas bénéficier du collier d’immunité que Tiffany avait trouvé sur le Paradis perdu puisque cette dernière a choisi de le donner à Magalie lors du dernier conseil pour protéger son amie d’une élimination qui paraissait pourtant inévitable. Si Tiffany avait gardé son collier, elle aurait pu le sortir par précaution au conseil et ainsi assurer à Mélanie et à elle-même une place parmi les six derniers aventuriers de Koh-Lanta : Fidji. Le seul moyen pour elles d’y parvenir désormais ? Remporter l’épreuve d’immunité face aux trois autres binômes.