Par Alexis Hache | Ecrit pour TF1 |

Il y a quelques semaines, Mathilde avait publié sur les réseaux sociaux une photo d’elle à Aix-en-Provence et faisait comprendre à ses nombreux fans qu’elle s’engageait dans une nouvelle aventure en quittant Angers pour poursuivre ses études de langues dans la ville des Bouches-du-Rhône. Et pour cause ! Bastien, son chéri rencontré dans Koh-Lanta : Cambodge, vit à Marseille.

Depuis hier c’est officiel : la belle aventurière, finaliste de Koh-Lanta où elle avait échoué à l’orientation (voir la vidéo ci-dessus), a fait ses valises et a pris la direction du sud de la France accompagnée pour l’occasion de sa maman. L’ancienne championne de natation synchronisée a posté sur Instagram un cliché où on la voit poser aux côtés de sa maman, quatre valises devant elle et des sacs sur le dos ! Mère et fille en profitent pour montrer les muscles et Mathilde d’écrire en légende un ironique "On n’est pas chargées nous ?".

Ce à quoi Bastien a répondu : "Allez bouge je t’attends !!!". Sa chérie s’est empressée de répondre à son tour : "Oui mon amouuuuuuur j’arrrrrrrrive et j’ai trop hâteeeeeee". On le voit, l’excitation est palpable au moment où la jeune angevine s’apprête à franchir un nouveau cap avec son amoureux marseillais.

Pour le moment, seule la destination reste inconnue. Mathilde emménagera-t-elle avec Bastien à Marseille ou bien le Marseillais fera-t-il quelques kilomètres plus au nord pour la retrouver à Aix-en-Provence ? Suite au prochain numéro !

Découvrez dans la vidéo ci-dessous les premières images de Koh-Lanta : Fidji, qui débute le 1er septembre sur TF1 :