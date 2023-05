Trois choses à savoir sur la nouvelle saison de Koh-Lanta

Koh-Lanta revient très vite sur TF1 pour une nouvelle saison palpitante. Voici quelques nouveautés dévoilées en avant-première.

Dans cette nouvelle édition que vous pourrez découvrir bientôt sur TF1, des nouveautés et de nombreuses surprises vous attendent... aujourd'hui MYTF1 vous les dévoile en exclusivité !

Cap sur les Fidji

Dans cette prochaine saison, Koh-Lanta vous fait voyager. En effet, les aventuriers ne sont jamais partis aussi loin puisque les navires ont fait naufrage dans l’océan Pacifique, dans l’archipel des Fidji. Eaux cristallines, ciel azur, nature luxuriante et sauvage, les aventuriers sont gâtés en terme de paysage car ils échouent dans un petit coin de paradis, à l'autre bout du monde.

Le choc des générations

Pour cette nouvelle édition, Koh-Lanta, les Jaunes et les Rouges auront une particularité puisque les deux équipes seront composées en fonction de l’âge des aventuriers. D’un côté les moins de trente ans, de l’autre les plus de trente ans. La fouge et la spontanéité contre l’expérience et la sérénité.

Un nouveau lieu inédit

Vous découvrirez un Paradis Perdu pour cette nouvelle saison au Fidji. Deux aventuriers, un de chaque équipe, un Rouge et un Jaune, se rendront sur cet îlot verdoyant pour partir à la recherche de onze mystérieux coffres. Ces adversaires devront collaborer et s’allier le temps de la quête pour trouver peut être l'un des onze coffrets dissimulés et qui pourront leur faire bénéficier d'avantages considérables pour la suite de leur aventure.