Par Alexis Hache | Ecrit pour TF1 |

Marguerite et Fabian se sont donc finalement mis d'accord et c'est Tugdual qui doit quitter l'aventure Koh-Lanta : Fidji juste après la réunification. Alors quand le community manager l'apprend de la bouche de Marguerite, avec qui il était très proche sur le campement rouge, il fait une magnifique déclaration aux autres aventuriers. Tugdual est beau joueur et accepte avec classe la décision des ambassadeurs.

"Il n'y aura pas de rancoeurs, il n'y aura jamais de rancoeurs pour moi sur cette aventure, je l'ai toujours dit, commence Tugdual, très posé, comme à son habitude. Je me suis éclaté, j'ai passé 23 jours fantastiques. C'est vrai que j'ai eu des coups de mou, je le paye peut-être aujourd'hui. J'espère ne pas être quelqu'un de négatif."

Rassuré et réconforté par ses camarades, le jeune homme leur fait alors une révélation incroyable. "J'ai un manque de confiance en moi, je sais pourquoi, vous ne le savez pas... On a tous un passé, j'ai eu une enfance très difficile. Sachez que j'ai perdu la vue de l'oeil gauche quand j'étais enfant. Je ne l'ai jamais retrouvée, je suis borgne."

Les autres aventuriers restent bouche bée. Tugdual poursuit : "J'en ai énormément souffert quand j'étais plus jeune. Ca a été très difficile, j'ai perdu toute confiance en moi. J'ai eu beaucoup de rééducation, beaucoup de systèmes qui m'ont été posés sur le visage, des choses qui ont fait que ma vie quand j'avais moins de 10 ans a été assez costaud..." Rattrapé par ses vieux démons dans Koh-Lanta, Tugdual a trouvé la force et le courage de révéler aux autres les raisons de son manque de confiance en lui dans l'aventure. Une aventure qu'il quitte évidemment la tête haute, après un parcours exceptionnel.