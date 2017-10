Par Alexis Hache | Ecrit pour TF1 |

"Mes jours sont peut-être comptés sur le jeu à présent." Le constat de Tugdual est sans appel. Le community manager, ex-Jaune désormais au sein de l’équipe Rouge, a du mal à se remettre de l’élimination de Marta. Il sait que cela pourrait être son tour lors d’un éventuel prochain conseil.

"J’essaye de profiter au maximum et je sais que j’ai pas mal de travail à faire dans les prochains jours pour poursuivre l’aventure, explique-t-il. Je me suis réveillé avec la gueule de bois… Je pensais que les anciens Rouges joueraient plutôt la sportivité que les couleurs." Surtout, Tugdual ne comprend pas le choix des anciens d’éliminer Marta. Pour lui, la Monégasque n’était pas la moins forte dans les épreuves.

"Je pense qu’André était peut-être plus sur la touche sportivement que Marta, ajoute le Breton. Malgré tout, André a de très fortes affinités avec tout le monde sur Koh-Lanta, donc là-dessus il joue très, très bien !" Tugdual n’oublie pas non plus qu’André a voté contre lui. Et il se réserve le droit de faire de même en cas de besoin, s’il devait sauver sa place dans l’aventure. "Plus on avance dans le jeu et plus je me dis qu’il est peut-être un peu comme moi, qu’il cache bien son jeu. Au prochain conseil, je jouerai carte sur table. Je n’hésiterai pas à pousser André sous le train en disant qu’il n’est pas fort sur les épreuves, que plusieurs fois il nous a ralentis alors qu’en revanche j’ai pu aider mon équipe."





Bien décidé à rester dans l'équipe, Tugdual a tout donné lors de l'épreuve de confort. La preuve en vidéo :