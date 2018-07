Par ZY | Ecrit pour TF1 |

Certains aventuriers de Koh-Lanta sont de véritables sportifs au mental d’acier. Et ce n’est pas Freddy qui dira le contraire. L’ancien candidat emblématique du jeu d’aventure de TF1 vient d’ailleurs de décrocher un titre de champion de France de jiu-jitsu brésilien (un art martial brésilien dérivé du judo qui se pratique au sol et qui consiste à soumettre l’adversaire par étranglement ou clé d’articulation). Un véritable exploit quand on sait que cette compétition était la toute première à laquelle il participait.



"Champion de France et champion d’Ile-de-France de jiu-jitsu brésilien 2017-2018. Ceinture blanche -94kg. Merci à ma team et à mon coach," a ainsi annoncé l’ancien aventurier sur son compte Twitter ce mercredi 4 juillet. Cette publication était accompagnée d’une photo sur laquelle il montre fièrement sa médaille d’or. Après ce tweet, Freddy a reçu de nombreux messages de félicitations de la part de ses fans, mais également de la part de Denis Brogniart. L’inimitable présentateur de Koh-Lanta a en effet partagé la publication de l’ancien candidat sans oublier d’ajouter un "Bravo Freddy !"



Le jeune homme, conducteur de bus, avait déjà montré toutes ses qualités mentales et physiques en devenant finaliste de Koh-Lanta, l’île au Trésor en 2016. Son aventure s’était arrêtée à l’épreuve des poteaux durant laquelle l’aventurier avait tout de même réussi à tenir près de 3h.



Redécouvrez la fameuse épreuve des poteaux de la dernière saison durant laquelle se sont affrontés Jérémy, Clémence et Pascal :