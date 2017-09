Par Alexis Hache | Ecrit pour TF1 |

"Tu veux le dire ? Tu ne veux pas le dire ?" La question de Thomas à Romain est loin d’être anodine. A peine le collier d’immunité coupé en deux trouvé sur le Paradis perdu par les deux aventuriers, le jeune homme cherche à savoir quelle stratégie son camarade compte adopter une fois de retour sur son campement. Car dévoiler cette trouvaille auprès des autres naufragés pourrait avoir des conséquences sur la suite de l’aventure.

"Je pense que je vais le dire, répond tout de suite Romain. S’il le découvre sans qu’on leur dise, ça peut nous porter préjudice." Romain pense évidemment déjà à la suite de l’aventure. Mieux vaut peut-être jouer l’honnêteté immédiatement pour éviter les mauvaises surprises plus tard. Mais Thomas pense pour sa part qu’une fois au courant, les autres aventuriers pourraient tout aussi bien prévoir de les éliminer rapidement pour faire disparaître le fameux collier. Conclusion pour Thomas : "Il va falloir que je pèse le pour et le contre ce soir."

Finalement, après une nuit de sommeil et de réflexion, le jeune homme a changé d’avis et se rallie à la stratégie de Romain : tous deux vont dire à leur équipe qu’ils ont trouvé ce collier coupé en deux. A l’avenir, ils devront en revanche se coordonner et s’allier s’ils veulent que ce collier d’immunité profite à l’un d’eux.