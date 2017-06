Par P.H. | Ecrit pour TF1 |

Si le dernier conseil a été synonyme d'élimination pour Sébastien, il a permis à Mathilde de reprendre du poil de la bête. La jeune femme, sur la sellette avant de remporter la dernière épreuve d’immunité, a en effet été vivement complimentée pour sa "combativité" par les aventuriers. "C’est elle qui était la plus en danger . Elle a un mental d’acier. Honnêtement, elle le mérite car elle est vraiment allée le chercher… Le collier, elle l’a cherché, avec un peu de réussite, elle est tombée dessus, elle s’est battue. Pour la victoire d’immunité, c’est pareil, elle s’est dit qu’elle avait ses chances, que ce n’était pas perdu. C’est encore plus beau", a ainsi affirmé Frédéric. Vincent a lui aussi tenu à souligner le mental sans faille de Mathilde. "Ça ne m’étonne pas (qu’elle soit capable de l’emporter ndlr). Je la trouve mûre et mature dans sa tête. Elle a la tête sur les épaules. C’est une adulte à part entière. Elle sait où elle veut aller et comment."

Clémentine a elle aussi complimenté le joli parcours de la jeune aventurière qui vit, depuis son retour en France, une belle histoire avec Bastien. "Elle a 21 ans, elle est presque plus mature que moi. Elle est beaucoup plus calme que moi. Je trouve qu’elle a un mental", affirme ainsi Clémentine. En revenant sur l’épreuve d’immunité, elle ajoute : "Je l’envie, de par sa maturité, de rester calme dans une épreuve alors qu’elle a une pression. Là, elle a géré du début à la fin. Je la respecte totalement, elle était meilleure que tous. Elle mérite cette victoire, elle l’attendait depuis le début de l’aventure."

De nouvelles épreuves de taille attendent les finalistes de Koh-Lanta : Cambodge. Mathilde, Vincent, Frédéric et Clémentine auront notamment droit, le 16 juin prochain à 21h sur TF1, à l’incontournable course d’orientation. Découvrez ci-dessous la bande annonce de la finale !