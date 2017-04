Par P.H. | Ecrit pour TF1 |

La mer n’est pas toujours porteuse de bonnes nouvelles. La preuve dans Koh-Lanta. Si cette dernière apporte parfois des messages synonymes "d’épreuve de confort" et donc de gain qui redonne le sourire à l’équipe gagnante, elle délivre parfois des missives qui ont de quoi surprendre. C’est d’ailleurs ce que vont découvrir vendredi les aventuriers de Koh-Lanta : Cambodge.

Dans un extrait du prochain épisode dévoilé mercredi sur la toile, on voit ainsi les membres de l’équipe bleue être étonnés par l’arrivée d’une bouteille à la mer renfermant un mystérieux message. "L'un d'entre vous doit me rejoindre avant la tombée de la nuit pour affronter le représentant des rouges. Faites le bon choix car cet aventurier aura son destin et celui de toute votre tribu entre ses mains", est-il ainsi écrit. De quoi en perturber certains. "Cette deuxième bouteille à la mer… Choqué complet ! Vraiment, on s’attendait à tout sauf à ça. C’est excitant et ça fait peur aussi", confie ainsi Corentin.

Intrigué par ce message, l’équipe bleue se prépare à une épreuve face à l’un des concurrents rouges. Ce qui a de quoi les inquiéter. Il faut dire que les aventuriers connaissent une vraie série de déroute. Dans l’épisode 5, ils ont ainsi échoué tant dans l’épreuve de confort que dans celle d’immunité. De quoi entamer sérieusement le moral des troupes ! Mais que réserve donc Denis Brogniart aux aventuriers de Koh-Lanta : Cambodge ? C’est ce que vous découvrirez vendredi soir lors de l'épisode 6 diffusé à partir de 20h55 sur TF1 ! Découvrez ci-dessous les premières minutes de l'émission :