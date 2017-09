Par Ruben VANYPER | Ecrit pour TF1 |

La nuit s'annonce plutôt compliquée pour les Jaunes. Pour cette première soirée, la météo est peu clémente avec eux. Trempés de la tête aux pieds, les aventuriers de la tribu des Coravu s'apprêtent à se coucher. Mais tout n'est pas si simple ! Car la pluie et l'humidité sont de mises. Difficile alors pour les jeunes aventuriers dormir dans de telles conditions. Pour Tiffany, l'eau n'est pas le plus grand problème. Pour l'infirmière l'invasion de moustiques en tout genre est un vrai obstacle. "Je n'aime pas ça du tout", avoue-t-elle face caméra. Et elle n'est pas la seule à craindre les bêtes. Magalie a elle-aussi une peur bleue des insectes. La cohabitation risque donc d'être très difficile...

Alors, pour essayer de se rassurer, Thomas essaye de convaincre ses amis qu'ils sont sûrement mieux lotis que les Rouges. Il faut dire que pour la plupart des aventuriers, c'est la première fois qu'ils se retrouvent loin de chez eux. Encore jeunes, ils ont plus l'habitude de dormir dans leur chambre, chez leurs parents, qu'à la belle étoile... Chez les Makawa, c'est une tout autre ambiance. Après avoir trouvé de la noix de coco, des papayes, de la canne à sucre et du manioc, il est temps de savourer ces mets délicieux. "C'est pas trop mal pour démarrer, on s'en tire bien", avoue Delphine. Pourvu que ça dure !