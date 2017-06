Par Ruben VANYPER | Ecrit pour TF1 |

Avant d’entamer l’ultime épreuve de confort, les cinq derniers aventuriers ont eu l’honneur de recevoir la visite d’un proche. Vincent a reçu la visite sa petite sœur, Elinor. La jeune femme a fait le déplacement depuis la France pour lui apporter des nouvelles de sa femme, son fils Gaspard, et son prochain bout de chou à naître. Si d’emblée, il ne l’a pas reconnue, il a confié à Denis Brogniart être aux anges. "Ça fait du bien de voir un visage familier, voir la famille, ça fait du bien. On n’est pas toujours sur la même longueur d’ondes, mais on s’entend bien, donc je suis hyper content de la voir".



Le rugbyman le savait : en remportant cette épreuve, il avait la chance de passer un moment privilégié avec sa petite sœur. Malheureusement, le rugbyman a échoué. Il n’a donc pas eu le confort espéré et n’a pu échanger avec Elinor. Malgré tout, la petite sœur de Vincent a tenu à lui donner quelques nouvelles de son fils, du futur bébé et de sa femme. « Tout va bien, Gaspard, Marine et le bébé vont très bien ». Inquiet de n’avoir aucune nouvelle, le jeune homme s’est senti soulagé. "Je ne suis pas quelqu’un qui partage ses sentiments avec qui que ce soit, même avec Marine, et je sais que je vais plus me libérer et dire ce que je pense, ce que je ressens, c’est plus une force qu’une faiblesse", a-t-il avoué avant de laisser repartir sa sœur définitivement.