Par Pauline Conseil | Ecrit pour TF1 |

Cette semaine dans Koh-Lanta, La guerre des chefs : Denis Brogniart annonce une évolution dans le jeu. Si depuis la réunification, la compétition est devenue individuelle, les aventuriers vont de nouveau devoir jouer en équipe. Mais qu’ils se rassurent, cette règle s’applique uniquement le temps du jeu de confort. Actuellement au nombre de 10, ils vont devoir se séparer en deux équipes de 5 constituées par deux chefs choisis au hasard. A la clef ? Un confort à gagner en équipe ! Objectif : dépaysement total.

Alors : A vos arcs… Prêts ?Tirez !

La semaine dernière, la compétition se jouait en binôme et c’est Brice qui a été éliminé par ses camarades, entraînant Sophie dans sa chute. Plus que jamais, la stratégie est au coeur de l’aventure Koh-Lanta ! Les couleurs ont volé en éclats et les ennemis d’hier deviennent les amis de demain…







Koh-Lanta, La guerre des chefs, Tous les vendredis à 21h sur TF1 et en Replay sur MYTF1