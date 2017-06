Par P.H. | Ecrit pour TF1 |

Mathilde, qui se sent sur la sellette, arrive à remporter l’épreuve d’immunité la plus importante qui soit. Il faut dire qu’il s’agit, pour les 5 derniers aventuriers, de la toute dernière occasion de rafler le totem et de s’assurer une place pour la suite de l’aventure. Et quelle place ! En remportant cette immunité, Mathilde a, avant tout, gagné son ticket d’entrée pour la grande finale de Koh-Lanta : Cambodge !

Félicitée par Clémentine et Sébastien juste après sa victoire, la jeune femme ne cache sa joie d'avoir gagné "la dernière épreuve d’immunité" de Koh-Lanta : Cambodge. "C’est l’ascenseur émotionnel là. Je crois partir, je trouve un collier. Je re-crois partir, je gagne l’immunité, la dernière. J’ai eu mon épreuve individuelle. Je suis fière de moi, sincèrement. C’est le bonheur à l’état pur. Je crois que je vais garder la banane toute l’après-midi et toute la journée de demain. C’est génial", confie-t-elle ainsi.

La semaine dernière, la jeune femme était passée très près de l’élimination. Sur la sellette, Mathilde a sorti, au conseil, un collier d’immunité. Ce qui a totalement surpris ses camarades qui ne s’attendaient pas à un tel rebondissement. Alors que Mathilde totalisait 5 voix contre elle, c’est Claire qui a dû quitter l’aventure avec 2 bulletins à son nom. Revivez ci-dessous ce conseil très surprenant !